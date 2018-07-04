الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية

قالت الإمارات الأربعاء إن أول مفاعلاتها النووية الأربعة سيدخل الخدمة بين نهاية 2019 ومطلع 2020، بعدما كانت قد أكدت في السابق أن إنتاج الطاقة النووية من هذا المفاعل سيبدأ في 2018.

وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، المشغلة للمشروع، أن "اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى تمهيدا لمرحلة العمليات التشغيلية سيكون في نهاية 2019 ومطلع 2020".

وكانت الإمارات قد أعلنت في مارس الماضي اكتمال أعمال البناء في هذا المفاعل، على أن يجري تشغيله وبدء توليد الطاقة النووية منه بعد إصدار الرخصة اللازمة لذلك.

ولم تحدد أبوظبي موعدا لذلك، لكن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قال في سبتمبر الماضي إن إنتاج الطاقة من المفاعل الأول "سيبدأ في 2018"، بعدما كان من المفترض أن يتم ذلك في 2017.

ووقعت الإمارات في 2009 عقدا مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" بقيمة 20.4 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية في منطقة براكة غرب إمارة أبوظبي.

وتتطلع الإمارات في أن يساهم البرنامج النووي بحلول 2020 في إنتاج نحو 25% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

المصدر: "أ ف ب"