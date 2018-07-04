"سلطان النقود الذهبية" في قبضة الشرطة الإيرانية

قبض الأمن الإيراني على شخص قال إنه تلاعب بأسعار النقود الذهبية في السوق الإيرانية وجمع طنين منها خلال 10 شهور، وتجاوز بذلك احتياطيات الذهب في دول كاليمن وألبانيا والسلفادور.

وأوضح مدير أمن طهران العميد حسين رحيمي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أنه "تم مساء الثلاثاء القبض على "سلطان المسكوكات الذهبية"، وجاء ذلك بعد تحريات استمرت نحو 4 شهور، حيث كان يتلاعب بالسوق كيف يشاء عبر رفع وخفض الأسعار"، بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء.

وبين رحيمي أن "الموقوف، بحسب 500 دليل، كان له دور أساسي في عمليات المضاربة بأسعار المسكوكات الذهبية، وكان يجند أفراده لجمعها بأي سعر من السوق"، مشيرا إلى أن "السلطان" يبلغ من العمر 58 عاما وهو من أرباب السوابق.

كذلك كشف العميد الإيراني عن اعتقال عصابة مؤلفة من 6 أشخاص تقوم بتزوير أوراق نقدية من العملة الأمريكية، ويأتي ذلك في إطار حملة تشنها السلطات الإيرانية منذ فترة لمكافحة المضاربين بأسعار العملات والذهب في السوق المحلية.

يشار إلى أن كميات الذهب التي تمت مصادرتها من المتلاعب تتجاوز احتياطيات دول من المعدن النفيس، فعلى سبيل المثال، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو الماضي بلغت احتياطيات كل من اليمن وألبانيا والسلفادور 1.6 طن من هذا المعدن الثمين.

المصدر: وكالات