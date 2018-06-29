روسيا تتجه نحو زيادة الإنتاج بعد الاتفاق مع "أوبك"

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة عن مقدار زيادة إنتاج النفط التي تعتزم بلاده تنفيذها في يوليو المقبل، وذلك بعد اتفاق المنتجين في فيينا على تخفيف قيود الإنتاج.

وقال نوفاك إن روسيا ستزيد إنتاجها ابتداء من يوليو المقبل بواقع 200 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أن الزيادة ستتوزع بين الشركات الروسية بما يتناسب مع التخفيضات السابقة، التي تعهدت بها.

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وكانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج اتفقت في فيينا السبت الماضي على زيادة الإنتاج بواقع مليون برميل في اليوم، بعد أن كانت قد خفضت إنتاجها منذ مطلع العام الماضي بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

وبموجب الاتفاق، الذي أبرم في نهاية 2016، فقد بلغت حصة روسيا من التخفيضات 300 ألف برميل يوميا عن مستوى إنتاج النفط في أكتوبر 2016.

المصدر: "إنترفاكس"