تركيا تقرر الاستيراد من سوريا لمواجهة ارتفاع الأسعار

أوردت صحيفة "حرييت" التركية نقلا عن وزير الاقتصاد نهاد زنبكجي، أنه سيتم استيراد ما يعادل 4000 طن من محصول البطاطا من داخل المناطق السورية التي تجري فيها أنقرة عمليات حربية.

وعزا المسؤول التركي الخطوة للحد من ارتفاع الأسعار، إذ أن تركيا ستستورد البطاطس من سوريا بالليرة التركية.

وأكد زنبكجي، الذي تنتشر قوات بلاده في مناطق عدة شمال سوريا، أن البطاطس المستوردة ستمثل 1 بالمئة من حاجة تركيا، أو ما يعادل 4 آلاف طن.

المصدر: حرييت

