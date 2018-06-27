مجلس الاتحاد الروسي يصادق على تعديلات الميزانية

صادق مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء على إدخال تعديلات في ميزانية البلاد للعام الجاري، والتي تتضمن فائضا بنسبة 0.5% من حجم من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه.

وحسب التعديلات، فقد تمت زيادة إيرادات الميزانية المتوقعة للعام 2018 بواقع 1.815 تريليون روبل ليصل إجماليها إلى 17.073 تريليون ما يعادل حسب سعر صرف الروبل اليوم نحو 271 مليار دولار بإنفاق قدره 16.591 تريليون روبل، ( 263 مليار دولار).

ويعني ذلك أن فائض الميزانية للعام الجاري سيبلغ قرابة 8 مليارات دولار، وهو 0.5% من قيمة الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كان من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا قدره 1.3% من الناتج.

وكان مجلس النواب الروسي قد أقر الأسبوع الماضي التعديلات الجديدة في الميزانية، بعدما صوت 307 نائبا لصالح مشروع قانون التعديلات، بينما عارضه 98 نائبا.

(الدولار = 63 روبلا بتاريخ 27 يونيو)

المصدر: "نوفوستي"