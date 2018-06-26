برلماني ألماني وقطاع الأعمال النمساوي يشكوان العقوبات الأوروبية على روسيا

أعرب برلماني ألماني ورجال أعمال من النمسا عن امتعاضهم من العقوبات المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مؤكدين أنها تلحق الضرر بقطاع الأعمال الألماني والنمساوي.

وقال عضو البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ماركوس فرونتماير، في حوار مع صحيفة "إزفيستيا"، إن العقوبات تكبد ألمانيا 618 مليون يورو شهريا.

وأوضح أن ألمانيا تتحمل نحو 40% من خسائر الاتحاد الأوروبي جراء القيود المفروضة على روسيا، معتبرا أن العقوبات ضد موسكو تتعارض مع المصالح الوطنية لألمانيا.

بدورها نقلت صحيفة أوروبية سخط قطاع الأعمال النمساوي من العقوبات الاقتصادية في مقال نشرته اليوم الثلاثاء، وذكرت أن رجال الأعمال يرون أن القيود المفروضة تلحق ضرارا بقطاع الصناعات المحلية.

إقرأ المزيد

وكمثال على ذلك أشارت الصحيفة إلى شركة لحوم نمساوية تدعى "Greisinger"، والتي هوت مبيعاتها بنحو 12.5 مليون يورو يوميا، بعد أن كانت تقدر بـ13.5 مليون يورو يوميا، أي أن الشركة، التي تنشط في السوق الروسية منذ التسعينيات، خسرت معظم مبيعاتها.

وتتصاعد مؤخرا في الاتحاد الأوروبي الدعوات لرفع العقوبات عن روسيا، آخرها يوم أمس الاثنين، حيث أكدت الحكومة الإيطالية استعدادها للعمل على إلغاء العقوبات، ووصفت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بعديمة الجدوى.

وتأزمت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2014 بعد اندلاع الأزمة في شرق أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام الوطن الأم روسيا بعد استفتاء شعبي أيد خلاله سكان شبه الجزيرة الانضمام لروسيا.

وفرضت واشنطن وبروكسل حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد أفراد وشركات وقطاعات اقتصادية روسية، بدورها ردت موسكو على ذلك بفرض حظر على استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من هذه الدول.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي