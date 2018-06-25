خبير: تعاون موسكو والرياض سيحقق الاستقرار في أسواق النفط

اعتبر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن الاتفاق المشترك بين "أوبك" وحلفائها من منتجي النفط الآخرين على زيادة الإنتاج، سيسهم في استقرار سوق النفط لسنوات كثيرة قادمة.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل ديمترييف لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن "إقامة شراكة طويلة الأمد بين موسكو والرياض، وتنسيق جهود المنتجين وإنشاء منظمة جديدة في المستقبل للتعاون بين أوبك والمستقلين، من شأنه أن يساهم في تجاوز الخلافات بين المنتجين وبلورة استراتيجية عمل موحدة بشأن الأسواق العالمية".

وذكر ديمترييف، وهو أحد المشاركين في صياغة الاتفاق الأولي بين موسكو و"أوبك" في ديسمبر 2016، أن التعاون طويل الأمد بين روسيا والسعودية "سيضمن استقرار الأسعار في الأسواق العالمية وزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة".

واتفقت منظمة "أوبك" الأسبوع الماضي مع عدد من كبار منتجي الخام من خارج المنظمة على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو المقبل، بعدما أقنعت السعودية منافستها إيران بالتعاون.

وقبل اجتماع "أوبك" في فيينا، قالت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم، إن هناك توافقا عاما على "إضفاء الطابع المؤسساتي" على صيغة التعاون بين "أوبك" والمنتجين المستقلين وتمديدها حتى عام 2019، وما بعده لمراقبة السوق وتغيير الإنتاج إذا اقتضت الضرورة.

وفي اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قال ديمترييف إن السعودية التي زار ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان موسكو في يونيو الجاري، اتفقت على استثمار 10 مليارات دولار في روسيا بينها ملياران تم توظيفهما.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي