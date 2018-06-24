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أسهم شركات التأمين ترتفع مع مباشرة السعوديات قيادة السيارات

مال وأعمال

أسهم شركات التأمين ترتفع مع مباشرة السعوديات قيادة السيارات
Reuters Hamad I Mohammed
سعودية تقود سيارتها
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حققت أسهم شركات التأمين السعودية مكاسب كبيرة مع تصاعد آمال أنشطة التأمين ببدء المرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وتصدرت أسهم التأمين المكاسب، وارتفع سهم الراجحي للتأمين التعاوني 10 بالمئة، وساب تكافل 7.9 بالمئة، والسعودية الهندية للتأمين التعاوني 4.8 بالمئة على الترتيب.

وباشرت المرأة السعودية قيادة السيارة صباح اليوم بعد سريان قانون السماح للمرأة بقيادة السيارات الحظر الذي من المتوقع أن يعطي دفعة للاقتصاد في قطاعات عدة من بيع السيارات إلى التأمين.

 وبشكل عام ارتفع المؤشر السعودي 1.8 بالمئة اليوم الأحد وسط مكاسب واسعة لقطاعات التأمين والبنوك والبتروكيماويات.

وزادت كذلك أسهم بعض شركات البتروكيماويات إثر ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك زيادة إنتاج الخام زيادة متواضعة.

المصدر: رويترز

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