ليبيا تعلن مشاركتها في معرض دمشق الدولي

أعلن المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي محمد رمضان بن غزي، بأن ليبيا تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 60، والمقرر إقامته بين 6 - 15 من سبتمبر المقبل.

وقال بن غزي: "ليبيا ستشارك في معرض دمشق الدولي، وهو من أهم الأحداث في هذه السنة".

وأكد المسؤول الليبي، على أن هناك لجنة تقوم بتسجيل الشركات ورجال الأعمال الليبيين من أجل المشاركة في فعاليات المعرض.

ووصل عدد الدول المشاركة في دورة المعرض إلى 15، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 دولة، إذ أبدت العديد من الدول رغبتها بالمشاركة عبر وفود رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية، حسب مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية السورية فارس كرتلي.

المصدر: سانا + وكالات