 
مباشر
عاجل
مونديال روسيا.. سويسرا تفوز على صربيا في الوقت القاتل (2-1)

ليبيا تعلن مشاركتها في معرض دمشق الدولي

مال وأعمال

ليبيا تعلن مشاركتها في معرض دمشق الدولي
AFP LOUAI BESHARA
معرض دمشق الدولي - 2017
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ketb

أعلن المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي محمد رمضان بن غزي، بأن ليبيا تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 60، والمقرر إقامته بين 6 - 15 من سبتمبر المقبل.

وقال بن غزي: "ليبيا ستشارك في معرض دمشق الدولي، وهو من أهم الأحداث في هذه السنة".

وأكد المسؤول الليبي، على أن هناك لجنة تقوم بتسجيل الشركات ورجال الأعمال الليبيين من أجل المشاركة في فعاليات المعرض.

ووصل عدد الدول المشاركة في دورة المعرض إلى 15، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 دولة، إذ أبدت العديد من الدول رغبتها بالمشاركة عبر وفود رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية، حسب مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية السورية فارس كرتلي.

المصدر: سانا + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفوغراف - لاعبو المونديال الأخف وزنا والأسمن والأطول والأقصر