تركيا تتيح للتجار السوريين حرية العبور من وإلى أراضيها عبر جرابلس السورية

قدمت أنقرة تسهيلات جديدة للتجار السوريين والأتراك متمثلة بتسهيل دخولهم وخروجهم عبر معبر جرابلس الحدودي، في خطوة تهدف حسب الحكومة التركية لإعطاء زخم للتجارة بين البلدين.

وذكرت صحيفة "حرييت" في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن التجار الأتراك أصحاب السجل التجاري، الذين صدورا بضائع إلى سوريا بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار، سيتمكنون من الاستفادة من التعليمات الجديدة في الدخول والخروج من المعبر الحدودي بين تركيا وسوريا.

ونقلت الصحيفة شكر رئيس غرفة تجارة محافظة غازي عنتاب التركية تونجاي يلدرم للسلطات على هذا القرار، حيث قال: "أصحاب السجل التجاري من رجال الأعمال السوريين والأتراك سيتمكنون من الدخول والخروج من معبر جرابلس، شرط أن يكونوا قد صدروا إلى سوريا بضائع لا تقل عن 50 ألف دولار، على أن يعفى من هذا الشرط من يعتزم إقامة مشروع داخل جرابلس".

ويأتي ذلك في وقت تحظر فيه دمشق استيراد المنتجات التركية منذ عام 2013.

يشار أن "الجيش السوري الحر"، المدعوم من تركيا، قد سيطر على معبر جرابلس في أغسطس 2016 في إطار عملية "درع الفرات" التركية شمالي سوريا.

وسمحت تركيا في وقت سابق للسوريين بدخول أراضيها ومغادرتها عبر جرابلس لقضاء عطلة العيد بعد الحصول على إذن سفر.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي