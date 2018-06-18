مصر تشتري كميات من الغاز الطبيعي المسال

قالت مصادر تجارية إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) اشترت جزءا، من تسع شحنات غاز طبيعي مسال طلبتها من خلال مناقصة للتسليم خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب.

ووفقا للتجار فإن الأسعار التقديرية للشحنات ما فوق 11 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، أو ما يعادل نحو 15 بالمئة من البرميل من خام برنت.

وارتفعت أسعار التسليم الفوري للغاز الطبيعي المسال في آسيا للتسليم في يوليو تموز إلى مستويات جديدة هي الأعلى في أربع سنوات عند 11.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي بسبب المنافسة على شحنات من أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، بينما فرض تعطل الإنتاج قيودا على الإمدادات.

وتسعى المكسيك والأرجنتين ومصر وباكستان مجتمعة للحصول على 46 شحنة للتسليم خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر.

المصدر: الدستور