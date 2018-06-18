تركيا تستعد لإنشاء مدينة صناعية عالمية في مصر

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، أتيلا أتاسفين، أن نحو مليون مصري يستفيدون من حجم الاستثمارات التركية في مصر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح "أتاسفين" أن الجمعية التي يرأسها أطلقت مبادرة "هيا نصنع معا" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيظهر صداها قريبا مع تدشين مدينة صناعية عالمية في 2019.

وتأسست جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، في 2003 عبر 22 رجل أعمال، وحاليا تفوق الـ800 عضو، 90 منهم أتراك فقط والباقي مصريون، يديرون شركات يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 8 مليارات دولار.

وأكد أن هناك اتجاها لتدشين مدينة صناعية عالمية في مصر، وأن الجمعية الآن تعد دراسات جدوى، قائلا "طلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية، التي رحبت بالفكرة وطلبوا تطويرها وزيادة المساحة.

وكشف عن بدء المشروع فعليا في 2019، قائلا: "تلقينا طلبات كثيرة من رجال الأعمال للشراكة، وسيكون للمستثمر نحو 500 متر كبداية ".

وتقدم الحكومة المصرية، تسهيلات للمستثمرين لأن لديها وعيا بأن المستقبل في التصنيع وأن المشاكل الاقتصادية لا مفر منها، إلا بتطوير الصناعة كونها السبيل لازدهار البلاد، بحسب رجل الأعمال التركي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

المصدر: "ترك برس"