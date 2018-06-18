موسكو: "السيل الشمالي -2" مشروع تجاري بحت دون أي خلفية سياسية

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "السيل الشمالي-2" هو مشروع تجاري بحت ولا توجد أية خلفية سياسية له.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نعلم أن بعض الدول تعرب عن عدم موافقتها، ولكن هذا المشروع هو تجاري بحت، ليست له خلفية سياسية، ومحاربة تنفيذ هذا المشروع هو انتهاك لمبادئ وقواعد المنافسة الحرة"​​​.

كذلك أشار إلى أن "السيل الشمالي-2" مشروع يهدف لضمان أمن الطاقة في أوروبا، وفي إطاره تتعاون روسيا بشكل وثيق مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى.

وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن كييف تعتزم إنشاء ، مجموعة في الاتحاد الأوروبي لعرقلة "السيل الشمالي-2"، ووصف بوروشينكو هذا المشروع بـ "المسيس والموجه ضد أوكرانيا".

و"السيل الشمالي -2" هو مشروع لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق. ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي -1".

وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية، في مقدمتها "غازبروم"، التي تمتلك في المشروع حصة نسبتها 50%، فيما يملك كونسورتيوم مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية الـ50% الأخرى، 10% لكل منها. وتبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو.

ويلقى المشروع الروسي معارضة من بعض الدول، في مقدمتها أوكرانيا التي تتخوف من فقدان إيرادات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، والولايات المتحدة التي تسعى إلى تسويق غازها في أوروبا. فيما تؤيده ألمانيا وسويسرا.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي