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تعاون روسي صيني لتطوير منجم ذهب في سيبيريا

مال وأعمال

تعاون روسي صيني لتطوير منجم ذهب في سيبيريا
Reuters
تعاون روسي صيني لتطوير منجم ذهب في سيبيريا
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صادقت الحكومة الروسية على اتفاقية تعاون مع الصين لتطوير منجم ذهب في سيبيريا بمنطقة ترانس بايكال.  

ووقعت الوثيقة من قبل رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم الجمعة، وتنص الاتفاقية على قيام الجانب الصيني بضخ استثمارات بنحو نصف مليار دولار، على أن يوفر المشروع 700 فرصة عمل.

وتهدف الاتفافية لتطوير منجم كلوتشيفسكايا، حيث من المتوقع استخراج 12 مليون طن من الخامات سنويا، تستخلص منها  ستة أطنان من الذهب سنويا، وتفترض الاتفاقية أن يتم إنتاج المعدن النفيس في روسيا.

في مطلع عام 2018، احتلت روسيا المرتبة الخامسة في قائمة دول العالم من حيث احتياطيات المعدن النفيس، متجاوزة التنين الصيني، وفي نهاية مارس الماضي بلغت حيازة روسيا من الذهب 1890.8 طن.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تصدرت روسيا في 2017 دول العالم من حيث معدل زيادة احتياطيات الذهب، ففي سبتمبر الماضي وحده زادت روسيا احتياطياتها بواقع 34.6 طن من المعدن الأصفر لتصل إلى 1778.9 طن.

المصدر: "لينتا.رو"  

فريد غايرلي

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