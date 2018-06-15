"غازبروم" تفوز بطلب لوقف مصادرة أملاكها في أوروبا

نجح عملاق الغاز الروسي "غازبروم" بتعليق تنفيذ قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم القاضي بدفع تعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة الطاقة الأوكرانية "نفطوغاز".

وأوقفت محكمة الاستئناف في مقاطعة سفيا بالسويد تنفيذ قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم بدفع تعويضات، بعد طلب تقدمت به الشركة الروسية. ويعني ذلك أن شركة الطاقة الأوكرانية لم تعد قادرة على المطالبة بتجميد أو مصادرة أصول لـ "غازبروم" في أوروبا.

ويأتي إجراء عملاق الغاز الروسي بعدما حاولت الشركة الأوكرانية باحتجاز أصول لها في هولندا، وذلك تنفيذا لقرار محكمة التحكيم في ستوكهولم.

وكانت محكمة التحكيم في ستوكهولم قد أصدرت في مارس الماضي حكما ينص على وجوب سداد "غازبروم" 2.56 مليار دولار لـ"نفطوغاز"، على إثرها قامت شركة الغاز الروسية بفسخ عقود تصدير وعبور الغاز مع شركة "نفطوغاز".

وجاء ذلك بعد معركة قضائية خاضتها "غازبروم" منذ منتصف 2014 ضد "نفطوغاز" لتقاعس الأخيرة عن سداد قيمة كميات استوردتها من الغاز الروسي، بسبب خلاف على الأسعار وإخلال الشركة الأوكرانية ببنود عقد الاستيراد.

أما "نفطوغاز" فقد طالبت "غازبروم" بدفع تعويضات بسبب ضخ الشركة الروسية كميات غاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصا عليه في العقد المبرم بين الشركتين.

وفي نهاية القضية انحازت محكمة التحكيم في ستوكهولم لصالح الشركة الأوكرانية، ولم تراع حجج الشركة الروسية، والآن تعمل الشركة الروسية على طعن قرار المحكمة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي