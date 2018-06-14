وزير المالية المصري الجديد يعرض خطة "ستحدث تحولا" في البلاد

أكد وزير المالية المصري الجديد محمد معيط، أن وزارته ستحرص على استمرار جهود تحفيز الاقتصاد القومي، حتى تتجاوز جميع الصعوبات والتحديات.

وأشار فى تصريحات صحفية، بعد تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:" سنضع مصرنا العزيزة في مكانتها اللائقة ضمن أفضل 30 اقتصادا على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد."

وقال الوزير، إن وزارة المالية ستعمل على تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة، خاصة بمجال الخدمات كالصحة والتعليم والإسكان التي بدأت في السنوات الاخيرة ولم تستكمل.

المصدر: الوطن