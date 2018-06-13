مشروع لضخ الغاز من أذربيجان إلى بلغاريا

كشف مستشار وزير الطاقة الأذري روزين سيميتشيف عن أنه من المقرر مع حلول نهاية العام الجاري الانتهاء من جميع الأعمال التمهيدية للشروع في مد أنبوب لضخ الغاز من أذربيجان إلى بلغاريا.

وقال سيميتشيف في مؤتمر للطاقة عقد باكو اليوم الأربعاء: "من المقرر أن يبدأ العمل في مد الأنبوب في نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء بحلول النصف الأول من 2020​".

وأضاف:​ "تقدر كلفة المشروع الإجمالية بـ220 مليون يورو وقد تلقى المشروع منحة قدرها 45 مليون يورو بموجب البرنامج الأوروبي للطاقة وحوالي 39 مليون يورو لبلغاريا، من الصناديق الأوروبية".

وأضاف أن الحكومة البلغارية أكدت عزمها على توفير 110 ملايين يورو لتنفيذ المشروع، وتابع: "سيسمح لنا ذلك بالحصول على قرض بشروط مناسبة من بنك الاستثمار الأوروبي، ونخطط للتوقيع على اتفاقية القرض بحلول نهاية العام".

أنبوب "آي جي بي" المنشود، سيكرّس لضخ 3 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة من حقل "شاه دنيز" في أذربيجان إلى بلغاريا، وسيتم ربطه بأنابيب "تاب"، التي سيتم عبرها ضخ الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي