 
مباشر

مشروع لضخ الغاز من أذربيجان إلى بلغاريا

مال وأعمال

مشروع لضخ الغاز من أذربيجان إلى بلغاريا
Reuters
مشروع لمد خط غاز من أذربيجان إلى بلغاريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd6r

كشف مستشار وزير الطاقة الأذري روزين سيميتشيف عن أنه من المقرر مع حلول نهاية العام الجاري الانتهاء من جميع الأعمال التمهيدية للشروع في مد أنبوب لضخ الغاز من أذربيجان إلى بلغاريا.

وقال سيميتشيف في مؤتمر للطاقة عقد باكو اليوم الأربعاء: "من المقرر أن يبدأ العمل في مد الأنبوب في نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء بحلول النصف الأول من 2020​".

وأضاف:​ "تقدر كلفة المشروع الإجمالية بـ220 مليون يورو وقد تلقى المشروع منحة قدرها 45 مليون يورو بموجب البرنامج الأوروبي للطاقة وحوالي 39 مليون يورو لبلغاريا، من الصناديق الأوروبية".

وأضاف أن الحكومة البلغارية أكدت عزمها على توفير 110 ملايين يورو لتنفيذ المشروع، وتابع: "سيسمح لنا ذلك بالحصول على قرض بشروط مناسبة من بنك الاستثمار الأوروبي، ونخطط للتوقيع على اتفاقية القرض بحلول نهاية العام".

أنبوب "آي جي بي" المنشود، سيكرّس لضخ 3 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة من حقل "شاه دنيز" في أذربيجان إلى بلغاريا، وسيتم ربطه بأنابيب "تاب"، التي سيتم عبرها ضخ الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا