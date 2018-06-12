العبادي يعلن زيادة إنتاج النفط العراقي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن حكومة بلاده صوتت لصالح زيادة إنتاج حقل الناصرية النفطي إلى 100 ألف برميل يوميا.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي: "جرى التصويت على توصية لجنة الطاقة على مشروع توسعة إنتاج حقل الناصرية النفطي ليقوم بإنتاج 100 ألف برميل يوميا".

من جهتها، أكدت وزارة النفط قبل أشهر، أن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من حقل النفط إلى 200 ألف برميل يوميا خلال السنوات القليلة القادمة من دون طلب المساعدة من شركات دولية.

وحذر وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الدول المنتجة للنفط من التأثر بدعوات زيادة الإنتاج قائلا: "على المنتجين ألا يتأثروا بضغوط ضخ مزيد من النفط، وإن القرارات الأحادية بشأن الإنتاج قد تنطوي على انتهاك لاتفاق خفض المعروض بين أوبك والدول غير الأعضاء بما قد يفضي إلى انهياره".

وأضاف: "أسعار النفط ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والاستقرار، وعلى المنتجين عدم المبالغة فيما يتعلق بحاجة سوق الخام لمزيد من الإمدادات في الوقت الحالي، وهو ما قد يلحق ضررا بالغا بالأسواق العالمية".

المصدر: رويترز + وكالات