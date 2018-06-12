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وزير المالية المصري: حققنا إنجازا ماليا كبيرا للمرة الأولى في 10 سنوات

مال وأعمال

وزير المالية المصري: حققنا إنجازا ماليا كبيرا للمرة الأولى في 10 سنوات
Reuters
مصر تحقق إنجازا كبيرا
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أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن النتائج الفعلية للموازنة العامة المصرية للفترة من يوليو 2017 وحتى مايو 2018 تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي والمؤشرات المالية المصرية.

وأوضح الجارحي اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وأشار وزير المالية المصري إلى أن الفترة المذكورة قد شهدت تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، إذ انخفض إلى 7.8% من الناتج، مقارنة بنحو 9.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق، في ظل متوسط عجز بلغ 10.6% خلال السنوات الثلاث السابقة.

المصدر: المصري اليوم

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