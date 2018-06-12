مصر تبحث عن النفط في منطقة جديدة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا يمنح الترخيص لوزارة البترول والثروة المعدنية، في التعاقد للبحث عن النفط واستغلاله في منطقة رأس فنار في خليج السويس.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اليوم الثلاثاء، غداة نشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في وقت سابق من العام الجاري، على منح شركة فوسفات مصر تراخيص استغلال هضبة أبو طرطور على مساحة 220 كم في محافظة الوادي الجديد للتنقيب عن الفوسفات.

وتصدر مصر تراخيص البحث واستغلال المناطق التي أجرت عليها الأبحاث هيئة الثروة المعدنية.

المصدر: وكالات