مصر.. الكشف عن أسعار الكهرباء الجديدة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر أن الزيادة الجديدة الكلية للكهرباء لم تتعد 26%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم.

وأوضح الوزير المصري في مؤتمر صحفي، للإعلان عن الزيادة الجديدة، أن الاستهلاك المنزلي سيصل نسبة الزيادة فيه إلى 24%، موضحا أن سعر الكيلوواط ساعة سيكون جنيه و4 قروش.

وبلغ سعر الكيلوواط ساعة في العام المالي الماضي في مصر 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية، وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلوواط على مستوى العالم، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وكان وزير الكهرباء المصري، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار محدودي الدخل من المواطنين، في خطتها لتعديل أسعار الطاقة في إطار الرفع التدريجي للدعم عن الكهرباء حتى 2021.

المصدر: "اليوم السابع"