بوتين: ندعم مقترح منغوليا لمد أنابيب النفط والغاز من روسيا عبر أراضيها

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن دعمه لمقترح منغوليا مد خطوط الغاز والنفط من روسيا إلى الصين عبر الأراضي المنغولية، مشيدا بآفاق التعاون بين روسيا والصين ومنغوليا في هذا الاتجاه.

وخلال لقاء ثلاثي مع نظيريه الصيني شي جينغ بين، والمنغولي خالتماغين باتولغا في تشينغداو الصينية اليوم، شدد الرئيس الروسي على ضرورة إعداد أرضية اقتصادية وفنية متينة لتطبيق مشروع هذه الأنابيب على الأرض، ووضع برامج بيئية ترمي إلى الحفاظ على الطبيعة المميزة في المناطق التي ستعبرها خطوط الغاز والنفط المفترضة.

ودعا بوتين إلى تعزيز التعاون الحدودي والمناطقي بين روسيا ومنغوليا والصين، وخاصة بين المناطق الروسية المحيطة ببحيرة بايكال ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الصين، والمناطق المنغولية الواقعة قرب حدود روسيا والصين.

المصدر: الكرملين