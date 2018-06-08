عملاق الاتصالات الصيني يفلت من العقوبات الأمريكية

أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتخفيف العقوبات، التي وضعت عملاق الاتصالات الصيني "زد تي إيه" على شفير الانهيار.

وستقوم "زد تي إيه" بدفع غرامة قدرها مليار دولار، وتضع 400 مليون دولار ضمانة لتسديد انتهاكات مستقبلية محتملة قبل رفع العقوبات عنها.

كما يتعين على العملاق الصيني أن يغير جميع أعضاء مجلس إدارته والاحتفاظ بخبراء قانونيين من الخارج لمراقبة مدى التزامه بالقوانيين الأمريكية، حيث يقومون برفع تقاريرهم لوزارة التجارة الأمريكية.

إقرأ المزيد

ويأتي الاتفاق بعد تقارير عن عرض بكين زيادة مشترياتها من السلع الأمريكية، وبالتالي تقليص العجز التجاري الهائل بين أكبر اقتصادين في العالم، مقتربة نوعا ما من تلبية مطلب رئيسي للرئيس دونالد ترامب في محادثات تجارية مستمرة.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت في أبريل الماضي حظرا على بيع مكونات تكنولوجية أمريكية للشركة الصينية، لانتهاكها العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية وإيران، ما هددها بالإفلاس.

ووضعت بكين مسألة إيجاد حل للمجموعة الصينية، التي يبلغ عدد موظفيها نحو 80 ألف شخص، أحد المطالب الرئيسية خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي