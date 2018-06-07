"السيل التركي" يبصر النور في 2019

أفاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية ألكسندر ميدفيديف بأن ضخ الغاز الطبيعي عبر أنابيب "السيل التركي" سيبدأ قبل نهاية العام القادم.

وأوضح ميدفيديف اليوم الخميس أن "بدء ضخ الغاز يعتمد على عدة عوامل، منها جاهزية المقطع البحري، وموعد جهوز منظومة الغاز التركية لاستقبل الغاز من روسيا عبر "السيل التركي"، مشيرا إلى أن "ذلك سيتم قبل نهاية 2019 وبلا أدنى شك".

وعن تطلعات بلغاريا لمد أحد أنابيب "السيل التركي" ليصل أراضيها مباشرة عبر البحر الأسود، قال ميدفيديف إن ذلك يعكس مدى "أسف" الجانب البلغاري على تخليه عن مشروع "السيل الجنوبي" لضخ الغاز الروسي إلى جنوبي أوروبا.

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وطالبت بلغاريا موسكو مؤخرا بمد خط مباشر لضخ الغاز من روسيا إليها رغم أنها عرقلت مرور "السيل الجنوبي" عبر أراضيها في وقت سابق، رضوخا للقرارات الغربية والأوروبية للحد من نفوذ "غازبروم" الروسية، بعد أن كان من المقرر مد الأنابيب الروسية عبر البحر الأسود إلى بلغاريا ومنها إلى صربيا وهنغاريا.

وتذرعت بلغاريا آنذاك بعدم تلبية "السيل الجنوبي" لمعايير الطاقة الأوروبية ما دفع بروسيا عام 2014 للتخلي عنه والاستعاضة عنه بـ"السيل التركي" دون المرور ببلغاريا.

"السيل التركي"، مشروع يتضمن مد أنبوبين بطاقة ضخ إجمالية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أحدهما للسوق التركية، والثاني للمستهلكين الأوروبيين.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي