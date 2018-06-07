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السعودية والإمارات توقعان 20 مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع استراتيجية

مال وأعمال

السعودية والإمارات توقعان 20 مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع استراتيجية
واس
السعودية والإمارات توقعان 20 مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع استراتيجية
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أبرمت الرياض وأبوظبي اليوم الخميس 20 مذكرة تفاهم بين البلدين وذلك لإدخال مشاريع استراتيجية حيز التنفيذ، في إطار مبادرة "استراتيجية العزم" التي أطلقها البلدان لتعزيز العلاقات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التوقيع جاء على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، والذي انعقد في جدة، وتم خلاله الاتفاق على آلية العمل المشتركة بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة من خلال اعتماد مجموعة من المشاريع النوعية.

وتهدف "استراتيجية العزم" إلى إنشاء نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين السعودية والإمارات عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة، وتضم الاستراتيجية 3 محاور رئيسية وهي المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري.

وتمثل المشاريع مرحلة جديدة في التكامل السعودي الإماراتي، وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي

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