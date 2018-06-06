وزير إيطالي: روسيا شريك مهم في التجارة والطاقة

يرى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن بلاده يجب أن تنطلق من مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع موسكو، لأن روسيا تعتبر شريكا مهما في التجارة والطاقة.

وقال الوزير اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "يجب الانطلاق من مبدأ حسن الجوار والتعاون الجيد​​​. أنا لست مؤيدا لروسيا أو للولايات المتحدة، لكننا بحاجة إلى علاقات تجارية جيدة مع روسيا، فهي شريك استراتيجي من حيث الطاقة لشركاتنا".

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، قد أعلن الاثنين الماضي، تأكيد برلمانيين إيطاليين في منتدى "تطوير البرلمانية"، استعدادهم لرفع العقوبات عن روسيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو في عام 2014، على خلفية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وكان قد مدّد ووسّع غير مرة القائمة السوداء.

يذكر أن التبادل التجاري بين روسيا وإيطاليا بلغ العام الماضي نحو 23.66 مليار دولار، وشكلت الصادرات الروسية منها 9.86 مليار دولار

المصدر: وكالات

فريد غايرلي