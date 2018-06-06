مشاريع نقل ضخمة على جدول أعمال القمة الروسية الصينية

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، اليوم الأربعاء بأن مشاريع لوجستية ضخمة ستكون حاضرة خلال الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والصيني.

وقال تروتنيف، الذي يشغل أيضا منصب مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأقصى إن "مسألة تطوير ممرات النقل الدولية بين البلدين، ولاسيما بريموري 1 وبريموري 2 ستناقش أثناء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ".

ويتوجه الرئيس بوتين إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون من 8 إلى 10 يونيو الجاري، وسيعقد على هامشها اجتماعا مع الرئيس الصيني، يبحث خلاله العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية.

ووضعت قيادة البلدين هدفا بزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 90 مليار دولار إلى 200 مليار دولار سنويا، وفي هذا الإطار تعمل روسيا والصين على تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات، ومنها الممران بريموري 1 وبريموري 2.

وسيربط طريق "بريموري-1" مدينة سويفنخه الصينية الحدودية بمنطقة بريمورسكي كراي الروسية، بينما سيربط طريق "بريموري-2" مقاطعة جيلين الصينية بموانئ سلافيانكا وزاروبينو وبوسيت الروسية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي