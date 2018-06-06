النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن صادرات النفط الفنزويلية

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 1% بعدما قالت مصادر مطلعة إن فنزويلا، العضو في منظمة "أوبك"، أثارت مسألة احتمال وقف بعض صادراتها النفطية.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينيتش ارتفع خام "برنت" بواقع 78 سنتا إلى 76.16 دولار للبرميل، بعدما تراجع خلال جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ الـ8 من مايو.

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 33 سنتا إلى 65.85 دولار للبرميل، بعدما لامس الخام أدنى مستوى في شهرين يوم الثلاثاء الماضي.

لكن المكاسب كانت محدودة في ظل تقارير قالت إن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية وبعض المنتجين الآخرين في "أوبك" زيادة الإنتاج.

وتجتمع منظمة "أوبك" وروسيا يومي 22 و23 يونيو لاتخاذ قرار بشأن حجم زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تنخفض فيه المخزونات العالمية ويتراجع فيه إنتاج فنزويلا بأكثر من المتوقع. كما أن العقوبات الأمريكية على إيران تهدد بانخفاض صادراتها النفطية.

من جهته قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديه معلومات حول طلب الحكومة الأمريكية من "أوبك" زيادة إنتاج النفط بـ1 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي