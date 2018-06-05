"غازبروم" تعلق على نبأ احتجاز أصولها في هولندا

قالت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الثلاثاء إنها لم تتلق أي إشعارات رسمية تفيد باحتجاز أصول لها في هولندا لصالح شركة "نفطوغاز" الأوكرانية بموجب قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم.

جاء ذلك بعد أن أعلنت "نفطوغاز" أن السلطات القضائية في هولندا احتجزت أصولا بقيمة 2.6 مليار دولار لشركة "غازبروم" لدفعها لشركة "نفطوغاز".

وقال بيان صادر عن الشركة الأوكرانية إن "السلطات القضائية احتجزت أصولا لـ"غازبروم" في شركاتها الهولندية التابعة لها، كذلك تعمل على احتجاز أصول لـ"غازبروم" في الشركتين "نورد ستريم" (السيل الشمالي) و"نورد ستريم 2" (السيل الشمالي-2)".

ويأتي ذلك بعد أن تقدمت الشركة الأوكرانية بطلب للقضاء الهولندي لحجز أسهم "غازبروم"، وذلك استنادا لقرار صادر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم، والقاضي بسداد 2.56 مليار دولار لـ"نفطوغاز".

وكانت محكمة التحكيم في ستوكهولم قد أصدرت في مارس الماضي حكما ينص على وجوب سداد "غازبروم" 2.56 مليار دولار لـ"نفطوغاز"، على إثرها قامت شركة الغاز الروسية بفسخ عقود تصدير وعبور الغاز مع شركة "نفطوغاز".

وجاء ذلك بعد معركة قضائية خاضتها "غازبروم" منذ منتصف 2014 ضد "نفطوغاز" لتقاعس الأخيرة عن سداد قيمة كميات استوردتها من الغاز الروسي، بسبب خلاف على الأسعار وإخلال الشركة الأوكرانية ببنود عقد الاستيراد.

أما "نفطوغاز" فقد طالبت "غازبروم" بدفع تعويضات بسبب ضخ الشركة الروسية كميات غاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصا عليه في العقد المبرم بين الشركتين.

وفي نهاية القضية انحازت المحكمة لصالح الشركة الأوكرانية، ولم تراع حجج الشركة الروسية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي