حذر في أسواق النفط بعد التصريحات الإيرانية

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو طفيف بعد صعودها في وقت سابق، وسط حالة من القلق في السوق بشأن المخاطر الجيوسياسية المحتملة، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

وبحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينيتش انخفضت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 15 سنتا إلى 68.28 دولار للبرميل.

فيما تراجعت عقود خام "برنت" بواقع 25 سنتا إلى 73.37 دولار للبرميل، بعد أن لامست 73.80 دولار في المعاملات الصباحية المكبرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني قال أمس الخميس إن المطالب الأمريكية بتغيير الاتفاق النووي، الذي وقعته بلاده في 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة وذلك مع قرب انتهاء المهلة، التي أعطاها الرئيس دونالد ترامب للأوروبيين من أجل "إصلاح" الاتفاق.

ويرى مدير أبحاث الخام لدى قوتاي جونان للعقود الآجلة، وانغ شياو، أن "أسعار النفط الحالية مرتفعة بسبب حالة عدم التيقن المتعلقة بإيران، حيث أن المستثمرين متخوفون بشأن الإمدادات بعد أن أخذت إيران موقفا صارما في ردها على الولايات المتحدة".

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي