"الجوف الزراعية" في السعودية تدخل غينيس كأكبر مزرعة زيتون في العالم

أقامت شركة "الجوف" للتنمية الزراعية في السعودية، حفلا بمناسبة دخول الشركة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم.

وجرى الحفل في فندق موفنبيك بالرياض برعاية الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، وقال مدير الشركة العضو المنتدب عبدالعزيز بن محمد الحسين: إن "الإنجاز الذي حققته الشركة يتوج جهد 10 سنوات ماضية، بدعم من وزارة البيئة والزراعة والمياه، التي وقفت مع الشركة ودعمتها بالقروض لتحقيق النجاحات التي تمت".

وأضاف، أن "الشركة اليوم تمتلك مساحة أكثر من 7 آلاف هكتار، وفيها حوالي 5 ملايين شجرة زيتون"، مشيرا إلى أن الموسوعة قامت بدراسة ما تقدمت به الشركة.

وأكد الحسين على أن "الجوف" تعمل على استحداث خطط تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبدأت الفكرة عام 2009، بزراعة 150 ألف شجرة، مشددا على أن زيت الزيتون المنتج في المزرعة يتم إخضاعه لعدد من الاختبارات للتأكد من جودته، موضحا أن الطلب على الزيت بالمملكة يفوق كثيرا المنتج، حيث تستهلك المملكة ما يفوق سنويا 30 ألف طن من زيت الزيتون، في حين تنتج المزرعة 15 ألف طن فقط.

وتحدث مدير الشركة عن خطط المشروع الذي يمتلك أكبر مصنع لإنتاج زيت زيتون بالشرق الأوسط، تعمل الشركة على إنشاء مصنع لإنتاج الزيتون المخلل، أما خطوتها التالية، فهي منتجات العناية الشخصية على أن يكون ذلك خلال عامين ونصف.

المصدر: عكاظ