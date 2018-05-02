مؤسس "علي بابا" يصلي عند حائط البراق ويلتقي نتنياهو

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بمؤسس شركة "علي بابا" رجل الأعمال الصيني "جاك ما" في القدس.

وقال نتنياهو خلال اللقاء: "بإمكانكم أن تأتوا إلى هنا كلما كان ذلك ممكنا.. توجد هنا فرص مذهلة"، متابعا "أنت زعيم ناجح جدا في بيئة تجارية تنافسية للغاية وفي عالم متنافس جدا والعالم يعود لمن يبدع".

من جهته قال الضيف الصيني: "نكتشف أن هذه الدولة أهدأ بكثير مما اعتقدناه واقتصادها قوي وكذلك هو أمنها. كل هذا يعظم تقديرنا لما تقوم به من أجل هذه الدولة".

وأشار "ما" إلى أنه يزور حاليا إسرائيل برفقة 28 مديرا شابا في مجموعة "علي بابا" وأنه أخذ انطباعا خاصا عن الفرص التجارية التي تكمن في البلاد.

وفي وقت لاحق زار "ما" حائط البراق واضعا "الكيباه"، غطاء الرأس الصغير الذي يرتديه الذكور اليهود.

🇵🇸#Palestine || Jack Ma, the founder of AliBaba perform payers to Al Buraq Wall ( The Western Wall Of Al Aqsa ) during his visit to the occupied city of #Jerusalempic.twitter.com/gsTFpUrrv1 — Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza (@AyaIsleemEn) May 1, 2018

المصدر: RT