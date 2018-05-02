منطقة تجارية حرة بين كردستان العراق وإيران

كشف رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، عن جهود لإقامة منطقة تجارية حرة مع إيران، فيما أشار إلى أن الحوارات بين بغداد وأربيل أسهمت في حل بعض مشاكل المعابر الحدودية.

وقال بارزاني في كلمته خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية بين إقليم كردستان وإيران إن "الجهود مستمرة مع الحكومة العراقية لإقامة منطقة تجارية حرة مع إيران في معبر برويزخان الحدودي".

ودعا رئيس حكومة الإقليم الشمالي، "الشركات والمستثمرين الإيرانيين والعراقيين إلى توسيع نشاطاتهم".

وأكد بارزاني على أن "الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أسفرت عن التوصل إلى حل بعض مشاكل المعابر في إطار الدستور"، مشيرا إلى أن العمل مستمر لحل المشاكل المتبقية".

وانطلقت، أعمال مؤتمر التنمية الاقتصادية بين إقليم كردستان وإيران اليوم الأربعاء، بمشاركة وزير التجارة والصناعة العراقي ووزير التجارة الإيراني، وعدد من مسؤولي الإقليم بهدف مناقشة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

المصدر: السومرية نيوز