المحكمة الأوروبية العامة تردّ دعوى "نفطو غاز" الأوكرانية ضد المفوضية الأوروبية

رفضت المحكمة الأوروبية العامة، دعوى شركة "نفطو غاز" الأوكرانية ضد المفوضية الأوروبية.

وفيها طلبت الشركة بإلغاء قرار 28 أكتوبر 2016، الذي يسمح لشركة "غازبروم" الروسية باستخدام خط أنابيب OPAL.

ونشر قرار المحكمة المذكور، في قاعدة وثائق الاتحاد الأوروبي، وجاء في الوثيقة، أن القرار صدر في 9 مارس 2018.

وفي نهاية مارس 2017، رفع أقامت "نفطو غاز" دعوى قضائية على محكمة الاتحاد الأوروبي العامة، مطالبة بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية بشأن توسيع نطاق وصول "غازبروم" لخط نقل الغاز OPAL.

ويمثل خط "أوبال" امتدادا بريا داخل أراضي ألمانيا لخط ضخ الغاز "السيل الشمالي" الذي ينقل الغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين عبر قاع بحر البلطيق دون المرور بدول الترانزيت، ويعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة في ألمانيا.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين