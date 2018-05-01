لماذ فزع ترامب من تداعيات الحرب التجارية ضد أوروبا

قررت الإدارة الأمريكية، تأجيل تطبيق فرض الرسوم على استيراد الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، لمدة 30 يوما .

واعتبرت قناة "فوكس نيو" أن دونالد ترامب اتخذ قرار التأجيل لتجنب تصعيد محتمل للخلاف في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عشية "المفاوضات التجارية المتوترة مع الصين هذا الأسبوع".

وأضافت القناة، أنه تم التوصل في البيت الأبيض إلى إجماع على مسألة الاستيراد من كوريا الجنوبية وإلى اتفاقات مبدئية مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل.

وأشارت مصادر في الإدارة الأمريكية، إلى أنه سيتم قريبا تنظيم هذه الاتفاقات بشكل نهائي.

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أن أوروبا مستعدة للدفاع عن مصالحها التجارية في حال قررت الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية على صادراتها من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وأشارت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض الرسوم على عصير البرتقال والجينز والويسكي والدراجات النارية الأمريكية.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين