مستويات قياسية لمخزون المياه في الأردن

نقلت صحيفة "الرأي" عن مسؤول في وزارة المياه والري الأردنية قوله، إن الأمطار التي تساقطت على المملكة منذ بداية العام وحتى 28 أبريل الجاري شكلت ما نسبته 87% من المعدل السنوي.

وقال المصدر للصحيفة الأردنية، إن حجم المطر الهاطل على محافظات المملكة منذ بداية الموسم وحتى صباح السبت 28/4/2018 بلغ حوالي (7159) مليون متر مكعب من أصل المعدل السنوي طويل الأمد البالغ (8196,6) مليون متر مكعب.

وأضح المصدر أن هذه الكمية تشكل ما نسبته (105%) من حجم الأمطار التي هطلت على المملكة في الموسم المطري السابق 2017/2018 البالغة حوالي (8616,6) مليون متر مكعب، علما بأن نسبة هطول المطر من المعدل طويل الأمد للعام السابق في نفس التاريخ بلغت حوالي 83%.

وفيما يتعلق بالسدود، فقد بلغ مجموع المخزون الحالي خلال هذا الموسم حوالي 148 مليون متر مكعب من أصل 336 السعة التخزينية الكلية للسدود في الأردن، أي ما نسبته نحو 44%، وسجلت أعلى كمية مطر في محافظة إربد شمالي المملكة.

المصدر: صحيفة "الرأي" الأردنية

علي الخطايبة