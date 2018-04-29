قطر تعتزم إلغاء نظام تأشيرة الخروج

تجري قطر مباحثات حيال إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة.

وأكدت الأمينة العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة شاران بورو خلال افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية، أن القرار من الممكن أن يصدر في القريب العاجل، وقالت: "نحن نبحث التفاصيل الأخيرة بشأن تأشيرة الخروج، ونتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين".

وانتقد نظام تأشيرة الخروج من قبل منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، التي اعتبرت أن النظام "يسمح لأصحاب العمل وبشكل قانوني باتخاذ عمالهم الحاليين والسابقين رهائن مقابل دفع فدية".

ويطبق قانون الحصول على تأشيرة الخروج في كل من قطر والسعودية.

وتتعرض قطر لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.

وأطلقت الدوحة في الأشهر الأخيرة من 2017 حزمة إصلاحات، تضمنت وضع حد لمصادرة جوازات سفر العمال من قبل مشغليهم، وإقرار حد أدنى للأجور.

المصدر: أ ف ب