العاهل السعودي يفتتح "مشروع القدية الترفيهي العملاق"

وضع الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمشروع "القدية" الترفيهي في السعودية، الذي يمتد على مساحة 334 من مربعا، وهي مساحة أكبر من "ديزني لاند" (مدينة الألعاب) الأمريكي بثلاث مرات.

ويتميز منتزه "القدية" بأنه المشروع الترفيهي الحضاري الأضخم من نوعه في العالم، ويستهدف تحقيق مضامين اقتصادية وتنموية في إطار "رؤية المملكة 2030".

ويضم المشروع جبالا وأودية وإطلالة على الصحراء قريبة من الطريق السريع، وتبعد 10 كيلومترات عن آخر محطات المترو، و40 كيلومترا من وسط العاصمة الرياض.

ويشكل المشروع نموذجا جديدا لتنمية الأراضي الصحراوية الشاسعة حول المدن السعودية، من دون تكاليف مرتفعة مقارنة مع مشاريع عالمية أخرى، في حين يتوقع أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنويا للاقتصاد السعودي.

ويستهدف المشروع توفير حوالي 30 مليار دولار، ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد. وسيتم توظيف هذه الوفرة في الإنفاق لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، ما سيؤدي لخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

وسيتضمن نشاطات كل من أكاديميات التدريب، والمضامير الصحراوية والإسفلتية المخصصة لعشاق رياضات السيارات، والأنشطة الترفيهية المائية والثلجية، وأنشطة المغامرات في الهواء الطلق، وتجارب السفاري والاستمتاع بالطبيعة، فضلا عن توفر الفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية. كما سيحتوي المشروع على مراكز تجارية ومطاعم ومقاه وفنادق، ومشاريع عقارية، وخدمات تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع.

المصدر: وكالات