مصر.. توقعات باكتمال مشروع تنمية سيناء في ‭2022‬‭ ‬

أكد مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إبراهيم محلب، أن مشروع تنمية سيناء سيكتمل عام 2022، واصفا إياه بأنه "مشروع أمن قومي".

وقال محلب: "المشروع يشمل خططا لإقامة شبكة طرق ضخمة ومجتمعات عمرانية ومشروعات صناعية وأربع محطات لتحلية مياه البحر ومستشفيات وشبكة للصرف الصحي".

وتبلغ التكلفة التي قدرها محلب للمشروع بـ 275 مليار جنيه (15.6 مليار دولار)، بزيادة ثلاثة أضعاف عن تلك التي قدرها السيسي عند الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.

وتفتقر محافظة شمال سيناء إلى مشروعات البنية الأساسية وفرص العمل، على النقيض من محافظة جنوب سيناء التي تعج بالمنتجعات السياحية على البحر الأحمر.

وتخوض قوات الأمن المصرية منذ عام 2013 مواجهة ضد متشددين في المنطقة الصحراوية قليلة السكان، والتي تمتد من قناة‭ ‬السويس إلى قطاع غزة وإسرائيل.

المصدر: رويترز