مدفيديف يدعو أوباما للاطلاع على حال "الاقتصاد الروسي الممزّق"

دعا رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما إلى زيارة روسيا و"الوقوف على حال الاقتصاد الروسي" إثر عقوبات واشنطن ووعده بتمزيق مقدرات روسيا إربا إربا.

وأعاد مدفيديف في لقاء تلفزيوني بث اليوم السبت إلى الأذهان تصريحات حادة لأوباما صدرت عنه عام 2015، وقال فيها إن "الاقتصاد الروسي سيتمزق" بعد فرض العقوبات على موسكو.

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وقال مدفيديف: لم يعتد أوباما على زيارتنا، ووعدنا بأن يمزّق اقتصادنا إربا إربا. فليزرنا ليقف بنفسه على ما حل باقتصادنا، وما إذا كان قد تمزّق تحت وطأة العقوبات الغربية.

وتدهورت علاقات روسيا مع الغرب في 2014 إثر الأزمة في أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا بموجب استفتاء شعبي أمنته القوات الروسية هناك.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفريق من الدول الغربية عقوبات ضد جملة من قطاعات الاقتصاد الروسي، أحدثت طفرة في تطور القطاع الزراعي الروسي وغيره من القطاعات والصناعات الخفيفة والثقيلة والتكنولوجيا، نظرا لتحول المؤسسات الصناعية الروسية إلى المنتج المحلي.

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ومنحت العقوبات الجوابية الروسية ميزات تنافسية للمنتجين الزراعيين في روسيا، كما تراجع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار، الأمر الذي أعطى زخما للصادرات الروسية، بفعل انخفاض أسعارها بالعملة الصعبة قياسا بمثيلاتها الأجنبية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي