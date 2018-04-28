الخزانة الأمريكية: تغييرات ملكية "روسال" لا تضمن رفع العقوبات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تقليص رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا لأعماله في مجموعة "En+"، التي تمتلك حصة في شركة الألومنيوم "روسال" لا يضمن شطب الشركة من لائحة العقوبات.

جاء ذلك ضمن رد الوزارة الأمريكية على بيان "En+" والذي أفاد بأن المجموعة تقدمت بطلب لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة، بعد أن أعلن ديريباسكا عزمه تخفيض حصته في "En+" إلى دون الـ50% والانسحاب من مجلس إدارة المجموعة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "إن خفض النسبة المئوية لملكية فرد مشمول بعقوبات ليس بالضرورة في حد ذاته أساسا لرفع العقوبات".

واستذكرت الوزارة بيانا سابقا لها قالت فيه إنها على استعداد لشطب عملاق الألومنيوم الروسية "روسال" من قائمة العقوبات، والتي يمتلك ديريباسكا متمثلا بمجموعة "En+" حصة فيها، بشرط تخليه عن حصته في "روسال".

ويصنف ديريباسكا ضمن قائمة أغنى 20 رجلا في روسيا بثروة تبلغ 6.7 مليار دولار، وتقوم مجموعة "En+" بإدارة الأصول، التي يملكها رجل الأعمال الروسي في مجال الطاقة والمعادن، إضافة للخدمات اللوجستية.

ويمتلك ديريباسكا حصة 48.13% من أسهم عملاق الألومنيوم الروسية "روسال"، والتي أدرجت أيضا في مطلع أبريل ضمن قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة ضد روسيا.

وهز إدراج "روسال" سوق الألومينوم العالمي، حيث قفزت الأسعار بشكل كبير ما أحدث قلقا في أوروبا وسط مخاوف من تداعيات العقوبات الأمريكية على القطاع الصناعي الأوروبي ما دفع باريس وبرلين للضغط على واشنطن لاستثناء "روسال" من قائمة العقوبات.

وعلى صعيد متصل، نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن مصادر أن ديريباسكا من الممكن أن يتخلى عن حصته في "روسال" على أمل إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي