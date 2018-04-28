"برج ترامب باكو" يحترق!َ

اندلع حريق في "برج ترامب باكو"، الذي يعد أحد أعلى الأبراج في العاصمة الأذرية باكو، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية.

ووفقا لشهود عيان فإن الحريق اندلع في الطوابق العليا من البرج، المؤلف من 33 طابقا. ونشر الشهود مقاطع فيديو في موقع "تويتر" قالوا إنها لـ "برج ترامب باكو".

وبدأ بناء البرج في عام 2008 واكتمل في العام 2015، بمشاركة منظمة ترامب بالتعاون مع الشركة الأذرية "ZAQAN Holding"، وهي المالكة للبرج في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي