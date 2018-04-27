الوليد بن طلال يستعرض إنجازاته الخيرية على مدى نحو أربعة عقود
استعرض الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الجمعة في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي إنجازات مؤسسته الخيرية "الوليد للإنسانية" خلال العقود الأربعة الماضية.
وتقوم "الوليد للإنسانية" بإطلاق المشاريع ودعمها في جميع أنحاء العالم، وتتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية، والحكومية، والخيرية من أجل محاربة الفقر، وتمكين المرأة والشباب.
وقال رجل الأعمال السعودي في تغريدته إن "الوليد للإنسانية" أنفقت على مدار الـ38 العام الماضية أكثر من 4 مليارات دولار على الأعمال الخيرية، وقامت بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع في 164 دولة.
Proud of the achievements of more than 38 years of @Alwaleed_Philan and the team of 10 powerful #Saudi ladies:— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 27, 2018
6 continents
164 countries
65 global partners
50+ ongoing projects
1000+ completed projects
$4bn+ spent on social welfare
533M+ beneficiaries in the world pic.twitter.com/0mRw4HtxBH
المصدر: وكالات
فريد غايرلي