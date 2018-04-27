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الوليد بن طلال يستعرض إنجازاته الخيرية على مدى نحو أربعة عقود

مال وأعمال

الوليد بن طلال يستعرض إنجازاته الخيرية على مدى نحو أربعة عقود
Reuters
الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال
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استعرض الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الجمعة في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي إنجازات مؤسسته الخيرية "الوليد للإنسانية" خلال العقود الأربعة الماضية.

وتقوم "الوليد للإنسانية" بإطلاق المشاريع ودعمها في جميع أنحاء العالم، وتتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية، والحكومية، والخيرية من أجل محاربة الفقر، وتمكين المرأة والشباب. 

وقال رجل الأعمال السعودي في تغريدته إن "الوليد للإنسانية" أنفقت على مدار الـ38 العام الماضية أكثر من 4 مليارات دولار على الأعمال الخيرية، وقامت بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع في 164 دولة. 

المصدر: وكالات

فريد غايرلي 

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