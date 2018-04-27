الوليد بن طلال يستعرض إنجازاته الخيرية على مدى نحو أربعة عقود

استعرض الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الجمعة في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي إنجازات مؤسسته الخيرية "الوليد للإنسانية" خلال العقود الأربعة الماضية.

وتقوم "الوليد للإنسانية" بإطلاق المشاريع ودعمها في جميع أنحاء العالم، وتتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية، والحكومية، والخيرية من أجل محاربة الفقر، وتمكين المرأة والشباب.

وقال رجل الأعمال السعودي في تغريدته إن "الوليد للإنسانية" أنفقت على مدار الـ38 العام الماضية أكثر من 4 مليارات دولار على الأعمال الخيرية، وقامت بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع في 164 دولة.

Proud of the achievements of more than 38 years of @Alwaleed_Philan and the team of 10 powerful #Saudi ladies:



6 continents

164 countries

65 global partners

50+ ongoing projects

1000+ completed projects

$4bn+ spent on social welfare

533M+ beneficiaries in the world pic.twitter.com/0mRw4HtxBH — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 27, 2018

المصدر: وكالات

فريد غايرلي