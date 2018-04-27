ضغوط أوروبية على واشنطن لتخفيف العقوبات عن موسكو

وصلت أنغيلا ميركل إلى واشنطن في ثاني زيارة لها منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، وسط توقعات بأن تركز على ضرورة الحد من العقوبات على روسيا لما لها من انعكاسات سلبية على أوروبا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي قلق على صناعته من تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا وأن أوروبا، تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات واستثناء عملاق الألومنيوم الروسي "روسال" من لائحة العقوبات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في وزارة المالية الروسية أن "موسكو تتمهل في ردها على عقوبات واشنطن بانتظار أن تفلح ألمانيا وفرنسا في إقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات".

وتأتي مساعي برلين وباريس، بعد أن قفزت أسعار الألومنيوم إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من انقطاع إمداداته عن الأسواق بعد إدراج "روسال" ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، الذي يملك 48.13% من أسهمها، في قائمة العقوبات.

وفي خطوة وصفت أنها جاءت لتهدئة سوق الألومنيوم، أعربت وزارة الخزانة الأمريكية عن استعدادها لشطب "روسال" من قائمة العقوبات شرط تخلي ديريباسكا عن حصته فيها.

إلا أن مصادر مطلعة أفادت لوكالة "بلومبرغ" بأن رجل الأعمال الروسي يعتزم مواصلة سيطرته على الشركة، ويعول على الضغط الأوروبي لتخفيف العقوبات.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في وقت سابق من الشهر الحالي، عقوبات على 7 رجال أعمال روس كبار، و12 شركة روسية منها "روسال"، فيما توعدت موسكو برد مماثل على هذه القيود، وبإجراءات جوابية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي