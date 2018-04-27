"أرامكو" تطور تقنيات فريدة في مجال النفط  

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر، أن الشركة السعودية تعمل على تطوير تقنيات لتحويل نحو 70% من برميل النفط الخام الواحد إلى بتروكيماويات.

وأضاف الناصر خلال حديث لقناة "سي أن بي سي" الأمريكية أن هذه التقنية ستقلص كلفة الإنتاج وسترفع من القيمة المضافة للبرميل، وتقلل من استخدام النفط في وسائل النقل المختلفة على المدى البعيد، مقابل زيادة استخدامه في المواد البتروكيماوية.

كما أكد أن "أرامكو" مهتمة بصناعة البتروكيماويات، وزيادة المنشآت الموجهة لهذا النوع من الصناعات، لافتا إلى أن المشروع المشترك بين "أرامكو" و"سابك" يحول زهاء 45% من برميل النفط إلى مواد بتروكيماوية.

ويأتي ذلك بعد أن أرست "أرامكو" و"سابك" عقدا على مجموعة "كيه بي آر" الهندسية الأمريكية لإدارة مشروع مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية.

والمشروع، الذي يكلف مليارات الدولار، وتقول "أرامكو" و"سابك" إنه سيكون أضخم منشأة لتحويل الخام إلى كيماويات في العالم والأولى من نوعها في السعودية، يأتي ضمن مساعي الحكومة السعودية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على تصدير النفط الخام.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي