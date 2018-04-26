موسكو والقاهرة بصدد توقيع اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر

أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي غيورغي كالامانوف أنه من المخطط توقيع الاتفاقية حول إقامة منطقة صناعية روسية قرب مدينة بورسعيد في مصر نهاية الشهر المقبل.

وذكر نائب الوزير الروسي في تصريح لوكالة "تاس"، اليوم الخميس، أنه تم بحث موضوع المنطقة الصناعية الروسية خلال اجتماع مع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، الذي يعتبر الرئيس المناوب للجنة الحكومية المشتركة، ووزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار.

وقال كالامانوف: "نأمل بتوقيع الاتفاقية في نهاية مايو ليتزامن ذلك مع جلسة اللجنة الحكومية المشتركة".

وأشار نائب الوزير إلى أن تنفيذ المشروع لن يبدأ قبل العام المقبل، موضحا أن المباحثات حول العقد لا تزال مستمرة بين مركز الصادرات الروسي وإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المصدر: تاس

أنطون زوييف