ميسي ينتصر قضائيا

حقق نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، نصرا قضائيا في عالم التجارة، متغلبا على شركة ألبسة إسبانية تحمل اسما مشابها بشكل كبير لاسمه.

وقضت محكمة أوروبية اليوم الخميس بأحقية النجم الرياضي، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بتسجيل اسمه Messi كعلامة تجارية للمعدات والملابس الرياضية.

وأقرت ثانية أعلى محاكم أوروبا بأن ميسي Messi يتمتع بشهرة كافية لتفادي أوجه التشابه مع العلامة التجارية ماسي Massi الإسبانية للملابس والأدوات الخاصة برياضات الدراجات.

ووصلت القضية للمحكمة الأوروبية العامة بعد شكوى قدمتها الشركة الإسبانية صاحبة العلامة التجارية إلى المكتب الأوروبي لحماية الملكية الفكرية.

وأفاد المكتب بأن التشابه الكبير في النطق والشكل بين كلمتي Messi وMassi يجعل من الصعوبة التفريق بينهما وهو ما عارضته المحكمة التي قالت اليوم الخميس "إن ميسي يتمتع بشهرة كبيرة لأنه يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون ويكون محور نقاشات عديدة في الإذاعة والتلفزيون".

وأضافت المحكمة أنه حتى لو كان بعض الأشخاص لا يعرفون ميسي فإنهم على الأرجح لن يكونوا ممن يهتمون بشراء معدات رياضية.

ويحق الآن لشركة ماسي Massi الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة العدل الأوروبية.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي