مصر تستنبط محاصيل جديدة تقتصد في امتصاص الماء

ذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية حامد عبد الدايم، أن استراتيجية وقاية مصر من الفقر المائي قد دخلت حيز التطبيق، بعد أن صاغتها وزارة الزراعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وأوضح أن الاستراتيجية بدأت بزراعة أصناف جديدة من المزروعات تقتصد في استهلاك الماء، وأن هناك أصنافا جديدة سيتم زراعتها تتحمل العطش والجفاف.

وأضاف عبد الدايم أنه سيتم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل غير المستهلكة للمياه وعلى رأسها الأرز، وزراعة القمح على المصاطب توفيرا للمياه.

وتابع: "سندخل مرحلة الشح المائي مع ثبات كمية المياه التي نحصل عليها منذ 1955، ونسعى لطرق زراعة جديدة أيضا لتقليل استهلاك المياه، وهناك أصناف عدة سنزرعها غير شرهة في امتصاص المياه وتتحمل الجفاف، خاصة وأنه لدينا تغييرات مناخية معاكسة يجب مواجهتها".

المصدر: "صحف مصرية"