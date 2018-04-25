روسيا توشك على الانتهاء من مد أنبوب "قوة سيبيريا"

تعتزم شركة "غازبروم" الروسية الانتهاء من مد أنبوب الغاز "قوة سيبيريا"، والمخصص لضخ الغاز من روسيا إلى الصين، بحلول نهاية العام الجاري.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، فيتالي ماركيلوف اليوم الأربعاء: "إن الشركة تخطط الانتهاء من مد مقطع الأنبوب على الأراضي الروسية في عام 2018، على أن يكون جاهزا للاستخدام في عام 2019 بعد إجراء الاختبارات اللازمة".

يعد "قوة سيبيريا" أحد أهم المشاريع بين روسيا والصين، ويقول محللون إن الأنبوب، الذي يعتبر أحد أطول أنابيب الغاز في العالم والذي يبلغ طوله 4500 كيلومتر، سيساعد في أن تصبح روسيا واحدة من أكبر مزودي الغاز الطبيعي للصين، التي تشهد تزايدا في الطلب على الوقود الأزرق.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 20 مليار دولار، وستبلغ سعته التمريرية 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

ويأتي المشروع في إطار صفقة بقيمة 400 مليار دولار كانت قد وقعت ما بين "غازبروم" وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية "CNPC" لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين لمدة 30 عاما.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي