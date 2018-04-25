"توتال" الفرنسية طامعة بسوق محطات البنزين السعودية

قال متحدث باسم شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة "توتال" اليوم الأربعاء إن الشركة مهتمة بسوق محطات البنزين السعودية، وإنها وقعت مذكرة تفاهم مع "أرامكو" السعودية للنظر في خيارات.

وأضاف المتحدث أن المذكرة وقعت في الـ10 من أبريل أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، وهي الزيارة، التي شهدت توقيع اتفاقات أولية مع شركات فرنسية، من بينها "توتال"، بنحو 12 مليار دولار.

وأحجم المتحدث، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت "​أرامكو​" السعودية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن إبرام صفقات مع شركات فرنسية كبرى من بينها "توتال" و"تكنيب" و"سويز"، على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس.

وقالت "أرامكو" و"توتال" إنهما وقعتا مذكرة تفاهم لبناء مجمع كبير للبتروكيمياويات في الجبيل. كما جرى التوقيع على صفقة محركات طائرات بين مجموعة "سافران" الفرنسية و"طيران ناس" السعودية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي